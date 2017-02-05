Samsun’un önü açık
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, bu sezonun kulüp için geçiş niteliği taşıdığını belirterek, "Son 3 sıradaki takımdan biri olmayalım da neresi olursa olsun" dedi. Özköylü şöyle devam etti: "Samsunspor zorlu süreçlerden geçti. Ancak artık önümüz açık. Bu sezonu iyi bir yerde kapatıp geleceğe umutla bakabiliriz. Burada en büyük güç taraftarımız olacak."
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Samsun’un önü açık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.