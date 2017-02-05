 Samsun’un önü açık – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Samsun’un önü açık

    Samsun’un önü açık
    Teknik Direktörü Osman Özköylü, bu sezonun kulüp için geçiş niteliği taşıdığını belirterek, "Son 3 sıradaki takımdan biri olmayalım da neresi olursa olsun" dedi. Özköy şöyle devam etti: "Samsunspor zorlu süreçlerden geçti. Ancak artık önümüz açık. Bu sezonu iyi bir yerde kapatıp geleceğe umutla bakabiliriz. Burada en büyük güç taraftarımız olacak."
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:27
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