 Göztepe başaracak – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    başaracak

    Göztepe başaracak

    ’nin kulüp başkanı , ilk yarıdaki dinamik yapılarına yeniden kavuşacaklarını ifade etti.

    ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ilk yarıdaki dinamik, çok koşan yapılarına tekrar kavuşacaklarını bildirdi. Sepil, ligin ikinci bölümünde Denizlispor ve Büyükşehir Gaziantepspor karşısındaki sonuçları beklemediklerini ancak TFF 1. Lig'in diğer liglere hiç benzemediğini söyledi. 'nin başkanı, "Camia merak etmesin. Hedefimiz Süper Lig. Bunu başaracağız. Kısa sürede en iyi seviyeye geleceğiz" diye konuştu.

    SORUMLU BENİM
    Sepil, "Başarının veya başarısızlığın en büyük sorumlusu benim. İzmir olarak biz içimizden nasıl şampiyonlar çıkarırız, bunu düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

    SEPİL: HEDEF ZİRVE
    TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ilk yarıdaki dinamik, çok koşan yapılarına tekrar kavuşacaklarını bildirdi. Sepil, "Ligde tek amacımız şampiyon olmak" diye konuştu.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:27
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