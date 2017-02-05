Göztepe başaracak
Göztepe’nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ilk yarıdaki dinamik yapılarına yeniden kavuşacaklarını ifade etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ilk yarıdaki dinamik, çok koşan yapılarına tekrar kavuşacaklarını bildirdi. Sepil, ligin ikinci bölümünde Denizlispor ve Büyükşehir Gaziantepspor karşısındaki sonuçları beklemediklerini ancak TFF 1. Lig'in diğer liglere hiç benzemediğini söyledi. Göztepe'nin başkanı, "Camia merak etmesin. Hedefimiz Süper Lig. Bunu başaracağız. Kısa sürede en iyi seviyeye geleceğiz" diye konuştu.
SORUMLU BENİM
Sepil, "Başarının veya başarısızlığın en büyük sorumlusu benim. İzmir olarak biz içimizden nasıl şampiyonlar çıkarırız, bunu düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.
SEPİL: HEDEF ZİRVE
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ilk yarıdaki dinamik, çok koşan yapılarına tekrar kavuşacaklarını bildirdi. Sepil, "Ligde tek amacımız şampiyon olmak" diye konuştu.
SORUMLU BENİM
Sepil, "Başarının veya başarısızlığın en büyük sorumlusu benim. İzmir olarak biz içimizden nasıl şampiyonlar çıkarırız, bunu düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.
SEPİL: HEDEF ZİRVE
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ilk yarıdaki dinamik, çok koşan yapılarına tekrar kavuşacaklarını bildirdi. Sepil, "Ligde tek amacımız şampiyon olmak" diye konuştu.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
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