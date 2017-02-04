Süper Lig sözü

ZİRVEYİ hedefleyen Bolu'da Başkan Necip Çarıkçı, yöneticiler ve teknik heyet ile futbolcularla toplantı yaptı. Çarıkçı, "Şampiyon yapmadan gitmeyeceğim. İnşallah bu şampiyonluğu hepimiz istiyoruz. Takıma güveniyorum, şampiyon olacağız" sözünü verdi.



MALATYA'DA MÜJDE

Samsunspor yenilgisiyle zirve yarışında darbe alan Yeni Malatya'da sakatlardan gelen haberler yüzleri güldürdü. Mehmet, Dialiba ve Sadık'ın Denizli maçına yetişeceği bildirildi.



'ARTIK TOP BİZDE'

Ateş hattındaki Manisa'da gözler lider Eskişehir'le deplasmandaki maçta. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Yönetim transferde üzerine düşeni yaptı. Artık top bizde" diye konuştu.



TERİM DESTEKLEDİ

TUZLASPOR'un hem başkan yardımcısı hem teknik direktörü olan Ümit Davala, Radyospor'da projeyi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e danıştıklarını söyledi. Davala, "Hocamızla konuştuk, fikir alışverişi yaptık. Bizi desteklediğini ve bu projede olmamız gerektiğini söyledi" dedi.



ERZURUM ZİRVE AŞKINA

İkinci Lig Beyaz Grup'ta lider Amed'in 1 puan gerisinde 2'inci BB Erzurum, Bucaspor ile evinde 15.00'te karşılaşacak. 3. Lig 2. Grup'ta Halide Edip Adıvar, 13.30'da Y.Bursa'yı ağırlayacak.