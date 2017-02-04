Süper Lig sözü
ZİRVEYİ hedefleyen Bolu'da Başkan Necip Çarıkçı, yöneticiler ve teknik heyet ile futbolcularla toplantı yaptı. Çarıkçı, "Şampiyon yapmadan gitmeyeceğim. İnşallah bu şampiyonluğu hepimiz istiyoruz. Takıma güveniyorum, şampiyon olacağız" sözünü verdi.
MALATYA'DA MÜJDE
Samsunspor yenilgisiyle zirve yarışında darbe alan Yeni Malatya'da sakatlardan gelen haberler yüzleri güldürdü. Mehmet, Dialiba ve Sadık'ın Denizli maçına yetişeceği bildirildi.
'ARTIK TOP BİZDE'
Ateş hattındaki Manisa'da gözler lider Eskişehir'le deplasmandaki maçta. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Yönetim transferde üzerine düşeni yaptı. Artık top bizde" diye konuştu.
TERİM DESTEKLEDİ
TUZLASPOR'un hem başkan yardımcısı hem teknik direktörü olan Ümit Davala, Radyospor'da projeyi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e danıştıklarını söyledi. Davala, "Hocamızla konuştuk, fikir alışverişi yaptık. Bizi desteklediğini ve bu projede olmamız gerektiğini söyledi" dedi.
ERZURUM ZİRVE AŞKINA
İkinci Lig Beyaz Grup'ta lider Amed'in 1 puan gerisinde 2'inci BB Erzurum, Bucaspor ile evinde 15.00'te karşılaşacak. 3. Lig 2. Grup'ta Halide Edip Adıvar, 13.30'da Y.Bursa'yı ağırlayacak.
MALATYA'DA MÜJDE
Samsunspor yenilgisiyle zirve yarışında darbe alan Yeni Malatya'da sakatlardan gelen haberler yüzleri güldürdü. Mehmet, Dialiba ve Sadık'ın Denizli maçına yetişeceği bildirildi.
'ARTIK TOP BİZDE'
Ateş hattındaki Manisa'da gözler lider Eskişehir'le deplasmandaki maçta. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Yönetim transferde üzerine düşeni yaptı. Artık top bizde" diye konuştu.
TERİM DESTEKLEDİ
TUZLASPOR'un hem başkan yardımcısı hem teknik direktörü olan Ümit Davala, Radyospor'da projeyi Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e danıştıklarını söyledi. Davala, "Hocamızla konuştuk, fikir alışverişi yaptık. Bizi desteklediğini ve bu projede olmamız gerektiğini söyledi" dedi.
ERZURUM ZİRVE AŞKINA
İkinci Lig Beyaz Grup'ta lider Amed'in 1 puan gerisinde 2'inci BB Erzurum, Bucaspor ile evinde 15.00'te karşılaşacak. 3. Lig 2. Grup'ta Halide Edip Adıvar, 13.30'da Y.Bursa'yı ağırlayacak.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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