 Karşıyaka’da alarm – Fotomaç – 04 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Karşıyaka’da alarm

    Karşıyaka’da alarm

    2’inci Lig Kırmızı Grup’ta Karşıyaka, sonuncu Erciyes önünde kazaya uğramak istemiyor. Teknik Direktör Turgut Uçar, rehavet uyarısı yaptı.

    Maddi sıkıntılar ve transfer yasağına rağmen Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışı yapan ve geçen hafta Ankaragücü'ne 2-0 yenilen, 33 puanla 4'üncü sıradaki Karşıyaka, yarın Kayseri'de Erciyes önünde kaza istemiyor. Teknik Direktör Turgut Uçar, galibiyeti olmayan sonuncu rakipleri için futbolcularına rehavet uyarısında bulundu.

    Futbolcularına, Erciyesspor'un durumunun aldatıcı olmaması gerektiğinin altını çizen Uçar, "Futbolda puan tablosundaki durumu ne olursa olsun hiçbir rakibi küçümseyemezsiniz. Kazanıp yeniden yükselişe geçmemiz şart. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" uyarısında bulundu.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karşıyaka’da alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.