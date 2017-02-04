Karşıyaka’da alarm

2’inci Lig Kırmızı Grup’ta Karşıyaka, sonuncu Erciyes önünde kazaya uğramak istemiyor. Teknik Direktör Turgut Uçar, rehavet uyarısı yaptı.

Maddi sıkıntılar ve transfer yasağına rağmen Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışı yapan ve geçen hafta Ankaragücü'ne 2-0 yenilen, 33 puanla 4'üncü sıradaki Karşıyaka, yarın Kayseri'de Erciyes önünde kaza istemiyor. Teknik Direktör Turgut Uçar, galibiyeti olmayan sonuncu rakipleri için futbolcularına rehavet uyarısında bulundu.



Futbolcularına, Erciyesspor'un durumunun aldatıcı olmaması gerektiğinin altını çizen Uçar, "Futbolda puan tablosundaki durumu ne olursa olsun hiçbir rakibi küçümseyemezsiniz. Kazanıp yeniden yükselişe geçmemiz şart. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" uyarısında bulundu.