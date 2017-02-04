Karşıyaka’da alarm
2’inci Lig Kırmızı Grup’ta Karşıyaka, sonuncu Erciyes önünde kazaya uğramak istemiyor. Teknik Direktör Turgut Uçar, rehavet uyarısı yaptı.
Maddi sıkıntılar ve transfer yasağına rağmen Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışı yapan ve geçen hafta Ankaragücü'ne 2-0 yenilen, 33 puanla 4'üncü sıradaki Karşıyaka, yarın Kayseri'de Erciyes önünde kaza istemiyor. Teknik Direktör Turgut Uçar, galibiyeti olmayan sonuncu rakipleri için futbolcularına rehavet uyarısında bulundu.
Futbolcularına, Erciyesspor'un durumunun aldatıcı olmaması gerektiğinin altını çizen Uçar, "Futbolda puan tablosundaki durumu ne olursa olsun hiçbir rakibi küçümseyemezsiniz. Kazanıp yeniden yükselişe geçmemiz şart. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" uyarısında bulundu.
Futbolcularına, Erciyesspor'un durumunun aldatıcı olmaması gerektiğinin altını çizen Uçar, "Futbolda puan tablosundaki durumu ne olursa olsun hiçbir rakibi küçümseyemezsiniz. Kazanıp yeniden yükselişe geçmemiz şart. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" uyarısında bulundu.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
Karşıyaka’da alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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