İnegöl’e süper tesis
2. LİG Kırmızı Grup'taki İnegölspor'a Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı spor tesislerinin temeli atıldı. 37 bin 400 metrekare alana sahip tesislerde 1 adet sentetik çim futbol sahası, 1 adet doğal çim futbol sahası, 1 adet halı saha ve soyunma odaları, yemekhane, havuz, konaklama birimleri ve 42 araçlık otopark bulunacak.
- 04 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş’a karşı RVP
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FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
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Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
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ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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