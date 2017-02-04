 İnegöl’e süper tesis – Fotomaç – 04 Şubat 2017
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    04 Şubat 2017, Cumartesi
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    İnegöl’e süper tesis

    İnegöl’e süper tesis
    2. LİG Kırmızı Grup'taki İnegölspor'a Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı spor tesislerinin temeli atıldı. 37 bin 400 metrekare alana sahip tesislerde 1 adet sentetik çim futbol sahası, 1 adet doğal çim futbol sahası, 1 adet halı saha ve soyunma odaları, yemekhane, havuz, konaklama birimleri ve 42 araçlık otopark bulunacak.
    1. 04 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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