Cumhurbaşkanı'nın emaneti

Bu sezon TFF 1. Lig’e çıkan Ümraniyespor’da Başkan Hüseyin Yoğurtçu, “Kulübün çıkışı, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1995’te belediye başkanlığı döneminde burayı spor tesisine çevirmesiyle başladı. Bu kulüp Cumhurbaşkanımızın emaneti” dedi

2010'da Bölgesel Amatör Lig'den 6 yılda TFF 1. Lig'e yükselen Ümraniyespor, bugünlere gelmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu. TFF 1. Lig'de flaş sonuçlara imza atan ve 26 puanla 8'inci sırada, playoff barajındaki Bolu'nun 1 puan gerisinde sürpriz bir şekilde yarışa dahil olan kırmızı-beyazlılar, 7 maçlık yenilmezlik serisini de geçen hafta Manisa'da kaybetti. Kırmızı-beyazlılar'ın başkanı Hüseyin Yoğurtçu, kulübün bu noktalara gelmesinde verilen desteğin önemli payının olduğunu söyledi. Yoğurtçu, "Kulübün çıkışı, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1995'te belediye başkanlığı döneminde burayı spor tesisi haline çevirmesiyle başladı. 2004'te de Ümraniye Belediye Başkanı seçilen Hasan Can başkanımızın destekleriyle serüvenimiz başladı.



ŞAMPİYONLUK YAKIN

Kulüp bize Cumhurbaşkanımızın emaneti. Burayı spor tesisine çevirmeseydi bu noktalarda bulunamayacaktık" değerlendirmesinde bulundu. BAŞKAN Yoğurtçu, öncelikle ligde kalıcı olmak istediklerini, ardından da şampiyonluk için mücadele etmek istediklerini vurguladı. Ümraniyespor Başkanı, "Her takım şampiyonluğa ulaşmak ister ancak bizim öncelikli hedef ligde kalıcı olmak. Önümüzdeki süreçte tesislerimizi ve stadımızı Süper Lig seviyesi için uygun hale getireceğiz. Ayakla rımızın üzerine sağlam basacağız. Belediye başkanımız Hasan Can, bize çok önemli destek veriyor. Kendisi bize tesisimizi kazandırdığında biz de şampiyonluk hedefinden tam olarak bahsedebileceğiz" diye konuştu.