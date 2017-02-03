‘En güçlü ekip Göztepe’

Lider Eskişehirspor ile aynı puanda yarışa devam eden Göztepe'de söz başkanın...

Sarı-kırmızılıların patronu Mehmet Sepil, ilk yarıdaki dinamik yapıya kavuşacaklarını belirtip, "İyi bir kadromuz var ve birkaç takviye ile yolumuza devam ediyoruz. Maalesef her başarısızlıkta dünyalar yıkılıyor ve eleştiriliyoruz. İzmir'in Süper Lig'de bir takıma ihtiyacı var. Mevcut durum içinde bunu gerçekleştirebilecek en güçlü takım da Göztepe" diye konuştu.



MERSİN'DE FLAŞ GELİŞME

Lİ GDE son sıraya demir atan Mersin İdmanyurdu'nda flaş gelişme. Sosyal medya hesabından açıklama yapan başkan Ali Tekin görevini bıraktı, "28 Eylül 2016'da gururla başladığım Mersin'deki görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Takımımıza da maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



ADANA DEMİR UMUT SAÇIYOR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu gelecek haftalar öncesi umut dolu mesajlar gönderdi. Yeni transferlerin Gaziantep Belediye maçında hazır olacaklarını kaydeden İpekoğlu, "Karşılaşmaya kadar tüm oyuncularım fiziksel anlamda hazır hale gelecek ve istediğimiz sonucu alacağız" sözlerini sarfetti.



YİĞİDOLAR GERİ SAYIMDA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında yarın Tuzla'ya konuk olacak Sivasspor geri sayıma geçti. Tesislerinde bugün teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde son çalışmasını yapacak olan kırmızı- beyazlılar, daha sonra İstanbul'a hareket edecek. Yiğidolarda kritik karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.



ESKİŞEHİR'DEN MESAJ VAR

Geride kalan 19 hafta sonunda averajla zirvede yer alan Eskişehirspor rakiplerine gözdağı verdi. Teknik direktör Alpay Özalan, sezon sonuna kadar liderlik koltuğunu kaptırmayacaklarını iddia edip, "Eskişehirspor'u hak ettiği yere taşıyacağımıza inanıyorum. Sezon sonunda şampiyonluğumuzu kutlayacağız" açıklamasını yaptı.