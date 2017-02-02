Diptekiler ayaklandı
Oldukça ilginç bir haftayı geride bıraktık. TFF 1. Lig’de son 3 basamakta yer alan Manisaspor, Samsunspor ve Mersin İdman Yurdu haftayı galibiyetlerle kapattılar.
TFF 1.Lig'e bilmişlik yapanlar, şu maç şu sonuçla biter diyenler hep mahcup olur. Hele ki bu maçlar ligin ikinci yarısında oynanan maçlarsa... Başlıkta da dediğimiz gibi, altta sıralanan takımlar, üstte yarışanlara unutamayacağı sonuçlar tattırdılar.
Koca 18 haftada sadece 6 gol atmış, gol kısırlığı yaşayan Samsunspor, yense haftayı lider kapatacak olan Yeni Malatyaspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla devirdi.Yeni transfer Kevin Brands ise hem iki gol attı, hem de ortaya koyduğu performansla isminden çok bahsettirecek gibi. Bu kadar kısa sürede takıma uyumu üst seviyede. Katkısının da yüksek olacağını görüyoruz.
ZİRVE BU HAFTA MEHTABA ÇIKTI!
Haftanın tek şaşırtan takımı sadece Samsunspor değildi. Evinde Sivasspor'u misafir eden Mersin İdman Yurdu, 7 haftadır yenilgiyi unutan rakibini tek golle geçip ateş hattında direnişi göstereceğini ispat etti.
Haftanın en gollü, en farklı, en şaşırtan sonucunu ise son 8 maçını kaybetmeyen Ümraniyespor'u 5-2 gibi farklı skorla yenen Manisaspor elde etti. Belli ki yeni takviyelerle Ege temsilcisi bulunduğu yerde kalma niyetinde değil. Haftanın en gollü maçında Ümraniye'yi rahat geçtiler.
SİVASSPOR 8 MAÇ SONRA KAYBETTİ!
Bu hafta fikstürün sunduğu üst alt kapışmasında, kazananlar aşağıdakiler oldu. 24 gol atılan haftada, Elazığspor deplasmanda Boluspor'u 2-1, Manisaspor Ümraniyespor'u 5-2, Samsunspor Yeni Malatyaspor'u 3-0 ve Mersin İdman Yurdu Sivasspor'u 1-0 yenmeyi başardılar.
Boluspor 5 maçtır kazanamazken, Elazığspor 5 hafta sonra galip geldi. Ümraniyespor tam 8 hafta sonra mağlup olurken, Sivasspor 8 hafta sonra yenilgi ile tanıştı.Ligde 17. sırada yer alan Samsunspor ise üst üste 6 maçlık mağlubiyet serisini, 8 haftadır da üç puana olan hasretini Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek nihayetlendirdi.
?İZMİR DERBİSİNDE GÖZTEPE KAZANDI!
Son iki haftada 5 puan kaybeden Göztepe'ye İzmir derbisi galibiyeti ilaç gibi geldi. Hemşehrisi Altınordu'yu zorda olsa 1-0 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, hem puanları eşitledi, hem de 35 puana ulaşıp üzerindeki kara bulutları dağıttı. Bu Göztepe'nin ikinci yarıdaki ilk galibiyeti oldu.
Koca 18 haftada sadece 6 gol atmış, gol kısırlığı yaşayan Samsunspor, yense haftayı lider kapatacak olan Yeni Malatyaspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla devirdi.Yeni transfer Kevin Brands ise hem iki gol attı, hem de ortaya koyduğu performansla isminden çok bahsettirecek gibi. Bu kadar kısa sürede takıma uyumu üst seviyede. Katkısının da yüksek olacağını görüyoruz.
ZİRVE BU HAFTA MEHTABA ÇIKTI!
Haftanın tek şaşırtan takımı sadece Samsunspor değildi. Evinde Sivasspor'u misafir eden Mersin İdman Yurdu, 7 haftadır yenilgiyi unutan rakibini tek golle geçip ateş hattında direnişi göstereceğini ispat etti.
Haftanın en gollü, en farklı, en şaşırtan sonucunu ise son 8 maçını kaybetmeyen Ümraniyespor'u 5-2 gibi farklı skorla yenen Manisaspor elde etti. Belli ki yeni takviyelerle Ege temsilcisi bulunduğu yerde kalma niyetinde değil. Haftanın en gollü maçında Ümraniye'yi rahat geçtiler.
SİVASSPOR 8 MAÇ SONRA KAYBETTİ!
Bu hafta fikstürün sunduğu üst alt kapışmasında, kazananlar aşağıdakiler oldu. 24 gol atılan haftada, Elazığspor deplasmanda Boluspor'u 2-1, Manisaspor Ümraniyespor'u 5-2, Samsunspor Yeni Malatyaspor'u 3-0 ve Mersin İdman Yurdu Sivasspor'u 1-0 yenmeyi başardılar.
Boluspor 5 maçtır kazanamazken, Elazığspor 5 hafta sonra galip geldi. Ümraniyespor tam 8 hafta sonra mağlup olurken, Sivasspor 8 hafta sonra yenilgi ile tanıştı.Ligde 17. sırada yer alan Samsunspor ise üst üste 6 maçlık mağlubiyet serisini, 8 haftadır da üç puana olan hasretini Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek nihayetlendirdi.
?İZMİR DERBİSİNDE GÖZTEPE KAZANDI!
Son iki haftada 5 puan kaybeden Göztepe'ye İzmir derbisi galibiyeti ilaç gibi geldi. Hemşehrisi Altınordu'yu zorda olsa 1-0 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, hem puanları eşitledi, hem de 35 puana ulaşıp üzerindeki kara bulutları dağıttı. Bu Göztepe'nin ikinci yarıdaki ilk galibiyeti oldu.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
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