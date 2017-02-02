Ali Tekin istifa etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nda başkan Ali Tekin, görevi bıraktı. Mersin'in Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olduğunu ve bu kulüpte görev almaktan gurur duyduğunu ifade eden Tekin, takıma başarı diledi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Ali Tekin istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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