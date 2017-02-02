 Ali Tekin istifa etti – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    istifa etti

    Ali Tekin istifa etti
    TFF 1. Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nda başkan Ali Tekin, görevi bıraktı. Mersin'in Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olduğunu ve bu kulüpte görev almaktan gurur duyduğunu ifade eden Tekin, takıma başarı diledi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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