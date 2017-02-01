 Samsunspor’dan üç transfer – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    ’dan üç transfer

    Samsunspor’dan üç transfer
    F.Bahçe'nin kupa maçlarında sahaya sürdüğü genç isimlerinden Caner Koca, Samsunspor'un yolunu tuttu. Sarı-lacivertli formayla ligde şans bulamayan 20 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar Karadeniz ekibiyle anlaştı. TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren , Caner ile birlikte Gökay Iravul ve Belçikalı kaleci Tom Muyters'i de kadrosuna kattı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:45
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