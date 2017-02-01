Samsunspor’dan üç transfer
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:45
- ‘Kaderi iki maça bakar’
Toplam 13
Yorum
Hakan 2 hafta önce adam gibi adam harika teknik direktör diyorlardı şimdi 2hafta sonra gidebilir deniliyor pereira içinde ilk başta böyleydi :))))
- ‘Kaderi iki maça bakar’
Toplam 13
Yorum
Güven Böyle bir şeyin olmasına ihtimal vermiyorum açıkçası. Hocamızı yönetim de bizim kadar sever. Çokta suçlu değil yani. Yenilsek de gitmemeli.
- West Ham kancası
Toplam 1
Yorum
44istanbul Nedir bu West Ham'in Besiktas tutkusu ya? Bütün oyunculara talip :)
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