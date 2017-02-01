Adana Demir'de son gün şov
Mavi-lacivertliler, Göztepe’den Leroy George, Alanyasporlu Timuçin Aşçıgil ve Gençlerbirliği’nden Berat Tosun ile kadrosunu güçlendirdi.
Adana Demirspor, transferin son günü üç futbolcuyu renklerine bağladı. Mavi- lacivertliler, Göztepe'den Leroy George, Alanyaspor'dan Timuçin Aşçıgil ve G.Birliği'nden Berat Tosun'la kadrosunu güçlendirdi. Leroy ve Timuçin ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanırken Berat Tosun ise yarım sezonluğuna kiralandı.
Orta saha oyuncusu Timuçin, daha önce de Demirspor'da oynadığını, camianın beklentisini bildiğini ifade ederek, "Burada yarım kalan bir işimiz vardı, onu tamamlamaya geldim" derken, Berat ise sezonu şampiyon tamamlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Forvet Leroy, Adana Demirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
İPEKOĞLU: YENİLER GÜÇ KATACAKTIR
Adana Demirspor teknik direktörü Engin İpekoğlu, yeni oyuncularla birlikte kadroyu güçlendirdiklerini belirterek "Seri galibiyetler alıp çıkışa geçmek istiyoruz. Sezonu en azından ilk 6'da tamamlayarak Süper Lig için plaf off oynamak amacındayız" dedi.
AKAKPO VE BONİLLA BÜYÜKŞEHİR ANTEP'TE
Büyükşehir Gaziantepspor, Trabzonspor'dan ayrılan defans oyuncusu Serge Akakpo ve El Salvador Milli Takımı'nın 26 yaşındaki golcüsü Bonilla'yı kadrosuna kattı. İki oyuncuyla da 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp başkanı Osman Toprak, iki yeni isimden maksimum verim almak istediklerini kaydetti.
TURMUŞ DÖNEMİ 1 GÜN SÜRDÜ
Mersin, önceki gün anlaştığı teknik direktör Ümit Turmuş'un sözleşmesini dün feshetti. Başkan Ali Tekin, Turmuş'un kendisini aradığını ve gelen tepkiler üzerine kulübün önünü açmak için ayrılma kararı aldığını söyledi. Amaçlarının kulübü daha iyi yerlere getirmek olduğunu belirten Tekin, teknik sorumlu Memduh Özbalta ile devam edeceklerini söyledi.
ZİRVE ÇOK KAYGAN!
TFF 1. Lig'de geride kalan 19 haftada zirve 6 kez el değiştirirken, 4 farklı takım liderlik sevinci yaşadı. İlk iki haftayı lider tamamlayan Boluspor, bayrağı 3. haftada Yeni Malatya'ya kaptırdı. 5. haftada Göztepe dahil oldu. Eskişehirspor ise arada gidip gelen liderliğe 17, 18 ve 19. haftada ambargo koydu.
YILDIRIM MALATYA'DA
Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor'dan Murat Yıldırım'ı transfer etti. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı ekip, Boluspor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Murat Yıldırım camiamıza hayırlı olsun" yazdı.
AKABUEZE BOLU'DA
Boluspor 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ülkesinin Odds BK takımında forma giyen Akabueze, 18 yaşındayken Nijerya U20 Milli Takımı'na seçilmişti. Siyahi krampon, Boluspor'un ara dönemdeki 8. transferi oldu.
Orta saha oyuncusu Timuçin, daha önce de Demirspor'da oynadığını, camianın beklentisini bildiğini ifade ederek, "Burada yarım kalan bir işimiz vardı, onu tamamlamaya geldim" derken, Berat ise sezonu şampiyon tamamlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti. Forvet Leroy, Adana Demirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
İPEKOĞLU: YENİLER GÜÇ KATACAKTIR
Adana Demirspor teknik direktörü Engin İpekoğlu, yeni oyuncularla birlikte kadroyu güçlendirdiklerini belirterek "Seri galibiyetler alıp çıkışa geçmek istiyoruz. Sezonu en azından ilk 6'da tamamlayarak Süper Lig için plaf off oynamak amacındayız" dedi.
AKAKPO VE BONİLLA BÜYÜKŞEHİR ANTEP'TE
Büyükşehir Gaziantepspor, Trabzonspor'dan ayrılan defans oyuncusu Serge Akakpo ve El Salvador Milli Takımı'nın 26 yaşındaki golcüsü Bonilla'yı kadrosuna kattı. İki oyuncuyla da 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kulüp başkanı Osman Toprak, iki yeni isimden maksimum verim almak istediklerini kaydetti.
TURMUŞ DÖNEMİ 1 GÜN SÜRDÜ
Mersin, önceki gün anlaştığı teknik direktör Ümit Turmuş'un sözleşmesini dün feshetti. Başkan Ali Tekin, Turmuş'un kendisini aradığını ve gelen tepkiler üzerine kulübün önünü açmak için ayrılma kararı aldığını söyledi. Amaçlarının kulübü daha iyi yerlere getirmek olduğunu belirten Tekin, teknik sorumlu Memduh Özbalta ile devam edeceklerini söyledi.
ZİRVE ÇOK KAYGAN!
TFF 1. Lig'de geride kalan 19 haftada zirve 6 kez el değiştirirken, 4 farklı takım liderlik sevinci yaşadı. İlk iki haftayı lider tamamlayan Boluspor, bayrağı 3. haftada Yeni Malatya'ya kaptırdı. 5. haftada Göztepe dahil oldu. Eskişehirspor ise arada gidip gelen liderliğe 17, 18 ve 19. haftada ambargo koydu.
YILDIRIM MALATYA'DA
Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor'dan Murat Yıldırım'ı transfer etti. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlı ekip, Boluspor'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Murat Yıldırım camiamıza hayırlı olsun" yazdı.
AKABUEZE BOLU'DA
Boluspor 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Emmanuel Akabueze ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ülkesinin Odds BK takımında forma giyen Akabueze, 18 yaşındayken Nijerya U20 Milli Takımı'na seçilmişti. Siyahi krampon, Boluspor'un ara dönemdeki 8. transferi oldu.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'de hesap vakti
Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
- Volkan’ın yerine Volkan
Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
- PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza
Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
Adana Demir'de son gün şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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