Samsunspor 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Gökay Iravul, Caner Koca ve Belçikalı kaleci Tom Muyters'i kadrosuna kattı.
Kulüp sportif direktörü Coşkun Zeren, yaptığı açıklamada, devre arasında takımı güçlendirmek için iki aydır yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.
Yaptıkları transferlerle yeni bir takım oluşturduklarını ifade eden Zeren, "Devre arasının hemen başında 10 oyuncu ile resmi sözleşme imzalamıştık. Transferin son gününde ise Aytemiz Alanyaspor'dan orta saha oyuncusu Gökay Iravul ile 6 aylık kiralık, Fenerbahçe'den genç oyuncu ön libero Caner Koca ve Hollanda Ligi'nde Excelsior takımında forma giyen Belçikalı file bekçisi Tom Muyters ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık." şeklinde konuştu.
Devre arasını 13 transferle kapattıklarını belirten Zeren, gelecek yılı planlayarak takım oluşturduklarını sözlerine ekledi.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 20:44
- Advocaat’a 7 soru
Toplam 50
Yorum
Fb Fenerbahçe başkanı degistirsin yeter artık aziz bu hoca adam gibi adam doğru transfer yapılırsa takım düzelir
- Advocaat ayrılıyor mu?
Toplam 12
Yorum
fb arkadaşlar yarın 16 da fb yönetimi ve adwokat gitmesi için stad önünde bildiri ve gösteri yürüyüşü yapılacak duyan duymayanlara bildirsin
- Advocaat ayrılıyor mu?
Toplam 12
Yorum
DOBİ HASAN FENERLİ DEĞİLİM ŞAŞIRIYORUM BU ADAMI TENKİT EDENLERE.BEŞ TANE ÖN LİBEROYU BU ADAM MI ALDI?AYRICA M.UNİTEDI BU ADAM OLMASA EZE EZE ZOR YENEE
Samsunspor 3 oyuncuyu kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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