Es-Es zirveyi sevdi
TFF 1. Lig’de 19. haftanın kapanış maçında Şanlıurfaspor’a konuk olan Eskişehir, rakibiyle berabere kalmasına rağmen averajla zirvede kaldı.
BATUHAN GİRDİ GOLÜNÜ ATTI
Golden sonra Şanlıurfaspor taraftarının da desteğiyle Eskişehir kalesinde baskı kurdu. 84. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Batuhan Artarslan şık bir vuruşla beraberliği buldu: 1-1. 90 dakika sonunda her iki takım 1'er puan aldı. Ligde 35 puana ulaşan Eskişehirspor aynı puandaki Göztepe'yi geçerek liderliğe yükseldi.
MERSİN'DE TURMUŞ DÖNEMİ
Sivasspor galibiyetiyle TFF 1. Lig'de kalma yolunda umut tazeleyen Mersin İdman Yurdu, Yusuf Şimşek'in ayrılığı sonrası teknik direktörlüğe Ümit Turmuş'u getirdi. Son olarak Altay'ı çalıştıran 57 yaşındaki tecrübeli teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
GÖZTEPE'DE SAVUNMA ALARMI
TFF 1. Lig'de 5 maçlık galibiyet hasretine İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 yenerek son veren Göztepe, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden E.Y.Malatya ve Sivas'ın yenilmesiyle adeta 9 puan aldı. İzmir ekibinde iki stoperin cezalı duruma düşmesi ise keyifleri kaçırdı. Sarı kart gören Gençer Cansev ve Leo Schwechlen, Balıkesir maçında yok. Öte yandan 29 yaşındaki Hollandalı orta saha Leroy George'la kontratı karşılıklı feshedildi.
SAMSUN'A BELÇİKALI KALECİ
Malatya galibiyetiyle 8 maç sonra kazanan Samsunspor, Hollanda 1. Ligi'nde Excelsior'da oynayan kaleci Tom Muyters'i Samsun'a getirdi. 32 yaşındaki Belçikalı kaleciyle anlaşılırsa transfer gerçekleşecek.
ÇAĞLAR BİRİNCİ SÜRPRİZİ
Giresun, daha önce G.Saray, Elazığ, Akhisar, Kayseri ve son olarak Karşıyaka'da oynayan Çağlar Birinci'yle 1.5 yıllık imza attı. 32 yaşındaki sol bekin en son 19 Mart 2016'da maça çıkması eleştiri konusu oldu.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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