Tarzan şov
TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra yaptığı takviyelerle dikkat çeken Manisaspor, ligin yenisi ve flaş takımı Ümraniyespor'u 5-2 yenerek, rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Dimov ve Bahattin'in 2'şer golle yıldızlaştığı maçta Tarzan, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyetin altına imza attı. Samet Asatekin'in kırmızısıyla maçı 10 kişi tamamlayan Ümraniye ise ligde 7 maç sonra yenilgiyle tanıştı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Tarzan şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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