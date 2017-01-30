 Tarzan şov – Fotomaç – 30 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tarzan şov

    Tarzan şov
    TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldırdıktan sonra yaptığı takviyelerle dikkat çeken , ligin yenisi ve flaş takımı Ümraniyespor'u 5-2 yenerek, rakibinin 7 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Dimov ve Bahattin'in 2'şer golle yıldızlaştığı maçta Tarzan, ligde kalma yolunda önemli bir galibiyetin altına imza attı. Samet Asatekin'in kırmızısıyla maçı 10 kişi tamamlayan Ümraniye ise ligde 7 maç sonra yenilgiyle tanıştı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tarzan şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.