Samsunspor 8 maç sonra
Ligde 8 haftadır kazanamayan, üst üste 6 karşılaşmayı kaybeden ateş hattındaki kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk adayı Malatya’yı 3 golle devirdi
Samsunspor, kötü gidişatına E.Yeni Malatyaspor karşısında son verdi. 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen, üst üste 6 karşılaşmadan puansız ayrılan Karadeniz ekibi, zirvenin iddialı takımı Yeni Malatya'yı Brands (2) ve Kone'nin golleriyle eli boş gönderdi. Samsunspor, bu sezon ilk kez ligde 3 gol atma başarısı gösterirken, sarı-siyahlılar ise 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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