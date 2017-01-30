Samsunspor 8 maç sonra

kötü gidişatınakarşısında son verdi. 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen, üst üste 6 karşılaşmadan puansız ayrılan Karadeniz ekibi, zirvenin iddialı takımı'yı Brands (2) ve Kone'nin golleriyle eli boş gönderdi.bu sezon ilk kez ligde 3 gol atma başarısı gösterirken, sarı-siyahlılar ise 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı.