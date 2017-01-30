 Samsunspor 8 maç sonra – Fotomaç – 30 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    8 maç sonra

    Samsunspor 8 maç sonra

    Ligde 8 haftadır kazanamayan, üst üste 6 karşılaşmayı kaybeden ateş hattındaki kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk adayı Malatya’yı 3 golle devirdi

    , kötü gidişatına E.Yeni Malatyaspor karşısında son verdi. 8 maçtır galibiyet yüzü görmeyen, üst üste 6 karşılaşmadan puansız ayrılan Karadeniz ekibi, zirvenin iddialı takımı Yeni Malatya'yı Brands (2) ve Kone'nin golleriyle eli boş gönderdi. Samsunspor, bu sezon ilk kez ligde 3 gol atma başarısı gösterirken, sarı-siyahlılar ise 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Samsunspor 8 maç sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.