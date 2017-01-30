Özköylü: ‘Çok önemli bir maç kazandık’
Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, 8 maç sonra kazanmalarının ligde kalma yolunda önemine değindi. Özköylü, "Çok önemli bir 3 puan kazandık. Değeri o kadar büyük ki 3 puanın yanında moral, motivasyon, güven, şehrin güvenci bizi çok daha iyi yerlere getirecek. Sadece bir maç kazandık ve bu süreçte güçlü olmalıyız"dedi.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
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