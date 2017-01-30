 Özköylü: ‘Çok önemli bir maç kazandık’ – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Özköylü: ‘Çok önemli bir maç kazandık’

    Özköylü: ‘Çok önemli bir maç kazandık’
    Samsunspor Teknik Direktörü , 8 maç sonra kazanmalarının ligde kalma yolunda önemine değindi. Özköylü, "Çok önemli bir 3 puan kazandık. Değeri o kadar büyük ki 3 puanın yanında moral, motivasyon, güven, şehrin güvenci bizi çok daha iyi yerlere getirecek. Sadece bir maç kazandık ve bu süreçte güçlü olmalıyız"dedi.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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