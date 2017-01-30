 Jonathan Ayite Yeni Malatyaspor'da – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    Yeni Malatyaspor'da

    Jonathan Ayite Yeni Malatyaspor'da

    Transfer çalışmalarını sürdüren , bir süredir görüşme halinde olduğu ’un golcü futbolcusu ’yi renklerine bağladı.

    Devre arası transferinde kadrosuna 3 futbolcu dahil eden sarı-siyahlı kulüp, forvet bölgesi için aradığı ismi Süper Lig takımı 'da buldu.Kulübünde bekleneni veremeyen Togolu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir süredir ikna çabalarını sürdüren , golcü oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. , Aytemiz Alanyaspor forması altında çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol kaydedebildi.

    Fransa 2. Lig takımı Brest'ten Türkiye'ye transfer olan forvet oyuncusu, 2 sezondur Alanyaspor forması giyiyordu. Bu sezon takımı Alanyaspor ile 11 müsabakaya çıktı. Oyuncunun Aytemiz Alanyaspor'dan alacağı bulunduğu için transferin uzadığı öğrenilirken, Ayite'nin çarşamba günü Antalya'da başlayacak kampa dahil olacağı kaydedildi.

    Ayite transferini çok istediği bilinen Teknik Direktör İrfan Buz'un, Togolu oyuncunun da takıma dahil edilmesiyle hücum bölgesindeki futbolcu sayısı 4 oldu.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:30
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