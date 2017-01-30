Jonathan Ayite Yeni Malatyaspor'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Aytemiz Alanyaspor’un golcü futbolcusu Jonathan Ayite’yi renklerine bağladı.
Devre arası transferinde kadrosuna 3 futbolcu dahil eden sarı-siyahlı kulüp, forvet bölgesi için aradığı ismi Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor'da buldu.Kulübünde bekleneni veremeyen Togolu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir süredir ikna çabalarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor, golcü oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı. Jonathan Ayite, Aytemiz Alanyaspor forması altında çıktığı 11 karşılaşmada 1 gol kaydedebildi.
Fransa 2. Lig takımı Brest'ten Türkiye'ye transfer olan forvet oyuncusu, 2 sezondur Alanyaspor forması giyiyordu. Bu sezon takımı Alanyaspor ile 11 müsabakaya çıktı. Oyuncunun Aytemiz Alanyaspor'dan alacağı bulunduğu için transferin uzadığı öğrenilirken, Ayite'nin çarşamba günü Antalya'da başlayacak kampa dahil olacağı kaydedildi.
Ayite transferini çok istediği bilinen Teknik Direktör İrfan Buz'un, Togolu oyuncunun da takıma dahil edilmesiyle hücum bölgesindeki futbolcu sayısı 4 oldu.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:30
- 2 gol zam için yetmedi
Toplam 9
Yorum
özgür SELÇUK inan 3.5 alıyorsa bu takımda bana ğöre EL FRENİ Buruma 5 almalı
- İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
Toplam 18
Yorum
f maç hangi kanalda?
- Fener ağır hasta!
Toplam 75
Yorum
SÜPRİZİMİZ VAR (BJK) V.DEMİREL VODAFONE ARENAYA BEKLENİYORSUN..SAKIN VAZCAYMA SAKATIM AYAKLARIYLA..KULAKLARIN ÇINLAYACAK..
Jonathan Ayite Yeni Malatyaspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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