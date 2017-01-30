Göztepe'de Leroy George ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Leroy Martin Giovanni George ile yollarını ayırdı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Leroy George ile yapılan görüşmelerin ardından, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
2015-2016 sezonundan beri Göztepe'de forma giyen Leroy George, ligde ve kupada toplam 41 maçta 7 gol atmıştı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:36
- Sow’dan veda sözleri
Toplam 3
Yorum
efe Olurmu Volkan demirel Fenerbahçeyi Şampiyon yapacak daha: ))İBB maç sonu:Beyler Böle oynarsak Şampiyon kesin biziz: ))BY volkan demirel: ))
- Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
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Yorum
BJK__ Zaten yeneceğiz sizi şüphen olmasın.Çok ağır bi darbede Beşiktaş'tan yeceksiniz.Aziz yıldırım bundan sonra gündem değiştirmez.
- Kanatlar pır pır
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Yorum
1905 gs en azından sezon sonuna kadar kanatlar böyle devam ederse defansa da musleraya da fazla iş düşmez ligde olsun kupada olsun böyle devam !!
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