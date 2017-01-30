Göztepe'de Leroy George ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Leroy George ile yapılan görüşmelerin ardından, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

2015-2016 sezonundan beri Göztepe'de forma giyen Leroy George, ligde ve kupada toplam 41 maçta 7 gol atmıştı.