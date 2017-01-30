 Göztepe'de Leroy George ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    'de Leroy George ile yollar ayrıldı

    Göztepe'de Leroy George ile yollar ayrıldı

    TFF 1. Lig ekiplerinden , Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Leroy Martin Giovanni George ile yollarını ayırdı.

    Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Leroy George ile yapılan görüşmelerin ardından, sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

    2015-2016 sezonundan beri Göztepe'de forma giyen Leroy George, ligde ve kupada toplam 41 maçta 7 gol atmıştı.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:36
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