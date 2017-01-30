 Elazığspor 4 haftalık hasreti Bolu’da bitirdi – Fotomaç – 30 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Elazığspor 4 haftalık hasreti Bolu’da bitirdi

    Elazığspor 4 haftalık hasreti Bolu’da bitirdi
    TFF 1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Elazığspor, play-off hesapları yapan Boluspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Bordo-beyazlılar, ilk yarıyı Hakan ve yeni transferi 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Kehinde'nin golleriyle 2-0 üstün tamamladı. Yarenler'de Poepon'un 86'daki golü yetmedi. Kırmızı- beyazlılar son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Elazığ 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elazığspor 4 haftalık hasreti Bolu’da bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.