Elazığspor 4 haftalık hasreti Bolu’da bitirdi
TFF 1. Lig'de düşmeme mücadelesi veren Elazığspor, play-off hesapları yapan Boluspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Bordo-beyazlılar, ilk yarıyı Hakan ve yeni transferi 22 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Kehinde'nin golleriyle 2-0 üstün tamamladı. Yarenler'de Poepon'un 86'daki golü yetmedi. Kırmızı- beyazlılar son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alırken, Elazığ 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
sıfır a sıfır maç başlamadan önce sağa sola laf atan volkan maçtan sonraki hali :) aynen devam aziz yıldırımla 4. yıldız gelmedi ama fener 4 köşe oldu :D
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
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SPORCU2121 GÜRAYIN VOLKANA ATTIĞI GOL YERDEN GİTSE 50 TL YAZARDI HAVADAN GİTTİ 4 TL YAZDI
- Fenerbahçe'ye Kayseri darbesi
Toplam 72
Yorum
fb dahaiyi hic dogrulmasin
Elazığspor 4 haftalık hasreti Bolu’da bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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