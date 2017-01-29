 Yiğido’dan zafer sözü – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Yiğido’dan zafer sözü

    Yiğido’dan zafer sözü

    Sivas’ın yıldızı Gekas, Mersin’e gözdağı verdi, “Ligde ilk gols evincimi yaşayacağım” dedi.

    Zirve mücadelesi veren 'da söz Yunan golcünün... Kırmızı-beyazlıların tecrübeli ismi Theofanis Gekas, ligde bugün oynanan Mersin maçı öncesi rakibine gözdağı verdi. Sivasspor adına kupada rakip fileleri bir kez havalandıran Gekas, "Ligde de gol sevinci yaşamanın zamanı geldi. Mersin karşısında ligdeki ilk golümü atacağıma inanıyorum. Tabii daha da önemlisi benim atacağım golle Sivasspor'un kazanması olacak. Çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamladık. Tüm takım maç saatini bekliyoruz. 3 puanı alıp zirve yarışında yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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