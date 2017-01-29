Yiğido’dan zafer sözü
Sivas’ın yıldızı Gekas, Mersin’e gözdağı verdi, “Ligde ilk gols evincimi yaşayacağım” dedi.
Zirve mücadelesi veren Sivasspor'da söz Yunan golcünün... Kırmızı-beyazlıların tecrübeli ismi Theofanis Gekas, ligde bugün oynanan Mersin maçı öncesi rakibine gözdağı verdi. Sivasspor adına kupada rakip fileleri bir kez havalandıran Gekas, "Ligde de gol sevinci yaşamanın zamanı geldi. Mersin karşısında ligdeki ilk golümü atacağıma inanıyorum. Tabii daha da önemlisi benim atacağım golle Sivasspor'un kazanması olacak. Çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamladık. Tüm takım maç saatini bekliyoruz. 3 puanı alıp zirve yarışında yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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