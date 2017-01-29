TFF 1. Lig’de derbi günü
TFF 1. Lig'de bugün iki İzmir ekibi kozlarını paylaşacak. Play-Off'u hedefleyen Altınordu ile ilk 2 hesapları yapan Göztepe karşılaşacak. Bornova Stadı'ndaki maç 18.30'da başlayacak ve TRT Spor'da yayınlanacak. Altınordu'da cezalı Arif ile sakat Berk ve Yusuf Yalçın oynamayacak. Göztepe'de ise cezalı Tayfur, Hakan ve Tanju forma giymeyecek.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
TFF 1. Lig’de derbi günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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