 TFF 1. Lig’de derbi günü – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    ’de derbi günü

    TFF 1. Lig’de derbi günü
    'de bugün iki İzmir ekibi kozlarını paylaşacak. Play-Off'u hedefleyen ile ilk 2 hesapları yapan Göztepe karşılaşacak. Bornova Stadı'ndaki maç 18.30'da başlayacak ve TRT Spor'da yayınlanacak. Altınordu'da cezalı Arif ile sakat Berk ve Yusuf Yalçın oynamayacak. 'de ise cezalı Tayfur, Hakan ve Tanju forma giymeyecek.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:02
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