 Ne Horoz ne Demir – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Ne Horoz ne Demir

    Ne Horoz ne Demir

    Atatürk Stadı’nda dün kıran kırana bir mücadele vardı. Ev sahibi , 48. dakikada Kappel ile perdeyi açtı. ise 71’de Grbic’le bir puanı kaptı.

    'de günün ilk maçında kazanan olmadı. Play-Off'u hedefleyen iki takımın mücadelesinde Denizlispor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. İlk yarısında fazla pozisyonun yaşanmadığı karşılaşmanın ikinci 45'i büyük heyecana sahne oldu. Horoz'un ilk tehlikeli atağı golle sonuçlandı. 48. dakikada Burak'ın uzun pasına hareketlenen Kappel düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

    ASİL KAAN DEVLEŞTİ
    66'da Grbic'in şutunu kaleci güçlükle kontrol etti. 68'de Berkay'ın mükemmel şutunu Kaan aynı güzellikte kornere çeldi. 71'de Serkan'ın ortasında topla buluşan Grbic son sözü söyledi ve skoru eşitledi: 1-1. Bu sonuçla puanını 26'ya, Adana Demir de 23'e çıkardı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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