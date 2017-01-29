Ne Horoz ne Demir
Atatürk Stadı’nda dün kıran kırana bir mücadele vardı. Ev sahibi Denizlispor, 48. dakikada Kappel ile perdeyi açtı. Adana Demirspor ise 71’de Grbic’le bir puanı kaptı.
TFF 1. Lig'de günün ilk maçında kazanan olmadı. Play-Off'u hedefleyen iki takımın mücadelesinde Denizlispor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. İlk yarısında fazla pozisyonun yaşanmadığı karşılaşmanın ikinci 45'i büyük heyecana sahne oldu. Horoz'un ilk tehlikeli atağı golle sonuçlandı. 48. dakikada Burak'ın uzun pasına hareketlenen Kappel düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.
ASİL KAAN DEVLEŞTİ
66'da Grbic'in şutunu kaleci güçlükle kontrol etti. 68'de Berkay'ın mükemmel şutunu Kaan aynı güzellikte kornere çeldi. 71'de Serkan'ın ortasında topla buluşan Grbic son sözü söyledi ve skoru eşitledi: 1-1. Bu sonuçla Denizlispor puanını 26'ya, Adana Demir de 23'e çıkardı.
ASİL KAAN DEVLEŞTİ
66'da Grbic'in şutunu kaleci güçlükle kontrol etti. 68'de Berkay'ın mükemmel şutunu Kaan aynı güzellikte kornere çeldi. 71'de Serkan'ın ortasında topla buluşan Grbic son sözü söyledi ve skoru eşitledi: 1-1. Bu sonuçla Denizlispor puanını 26'ya, Adana Demir de 23'e çıkardı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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