 Malatya’da şok gelişme – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Malatya’da şok gelişme

    Malatya’da şok gelişme
    Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan 'da flaş gelişme. Doğu ekibinde dün 5 yöneticinin istifa ettiği belirtildi. Asbaşkan Erdal Gündüz; Rıza Ataş, Ednan Çoban, Ahmet Güler, Seyit Doğan ve Ahmet Bağdat'ın istifa dilekçelerinin kabul edildiği açıkladı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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