 Lider Es Es’ten mesaj – Fotomaç – 29 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Lider Es Es’ten mesaj

    Lider Es Es’ten mesaj
    TFF 1. Lig lideri Eskişehirspor'dan takipçilerine mesaj... Teknik direktör , Şanlıurfa deplasmanından da 3 puanla ayrılacaklarını belirtip, "Sezon sonuna kadar zirveyi rakiplerine bırakmak gibi düşüncemiz yok. Hedefimiz sezonu en kayıpla atlatıp, şampiyonluğumuzu ilan etmek" diye konuştu.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lider Es Es’ten mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.