Elazığspor’dan transfer şov
Ara transfer döneminde kadrosuna en çok takviye yapan takımlardan biri olan Elazığspor, dün de Lamine Diarra'ya imza attırdı. Antalyaspor'dan transfer edilen golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma yapan bordobeyazlılar, bu dönemde 8. transferini gerçekleştirdi. Ayrıca Gakgoşlar, Lamjed Chehoudi'yle de yollarını ayırdı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Elazığspor’dan transfer şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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