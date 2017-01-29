 Elazığspor’dan transfer şov – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    ’dan transfer şov

    Elazığspor’dan transfer şov
    Ara transfer döneminde kadrosuna en çok takviye yapan takımlardan biri olan , dün de 'ya imza attırdı. Antalyaspor'dan transfer edilen golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma yapan bordobeyazlılar, bu dönemde 8. transferini gerçekleştirdi. Ayrıca Gakgoşlar, Lamjed Chehoudi'yle de yollarını ayırdı.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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