 Boluspor tek yürek – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    tek yürek

    Boluspor tek yürek
    4 haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan gözünü 'a dikti. Teknik direktör , futbolcusundan taraftarına, teknik heyetten yönetime kadar herkesin tek yürek olduğunu belirtip, "Artık kazanma vakti geldi. Tekrar hak ettiğimiz yerlere çıkmak için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarfetti.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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