Boluspor tek yürek
4 haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Boluspor gözünü Elazığspor'a dikti. Teknik direktör Fuat Çapa, futbolcusundan taraftarına, teknik heyetten yönetime kadar herkesin tek yürek olduğunu belirtip, "Artık kazanma vakti geldi. Tekrar hak ettiğimiz yerlere çıkmak için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarfetti.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
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