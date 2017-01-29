Bandırma’ya acı baklava
G.Antep BŞB. sahasında konuk ettiği Bandırma’yı 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de Gaziantepspor BŞB, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti. 11. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammet Reis, düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0. 56. dakikada Muhammet Reis'in pasıyla ceza sahasında rakibinden sıyrılan Gökhan Alsan, düzgün vuruşuyla topu ağlarla gönderdi. 2-0. 64'te konuk ekipte Gökhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Üstün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1. 85'te Muhammet Reis'in ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Tevfik'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Bandırma’ya acı baklava haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.