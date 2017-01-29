 Bandırma’ya acı baklava – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Bandırma’ya acı baklava

    Bandırma’ya acı baklava

    G.Antep BŞB. sahasında konuk ettiği Bandırma’yı 3-1 mağlup etti.

    'de , sahasında konuk ettiği 'u 3-1 mağlup etti. 11. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muhammet Reis, düzgün vuruşuyla fileleri havalandırdı. 1-0. 56. dakikada Muhammet Reis'in pasıyla ceza sahasında rakibinden sıyrılan Gökhan Alsan, düzgün vuruşuyla topu ağlarla gönderdi. 2-0. 64'te konuk ekipte Gökhan Karadeniz'in pasında topla buluşan Üstün sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1. 85'te Muhammet Reis'in ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Tevfik'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:59
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