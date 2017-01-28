Diarra Elazığspor’da
Transfer yasağını kaldıran Gakgoş, Antalyaspor’dan Senegalli golcü Lamine Diarra ile S.Liege’den Alpaslan Öztürk’ü renklerine bağladı.
MALATYA'DA AYİTE HAREKATI
Süper Lig'i hedefleyen Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'da beklentileri karşılayamayan Jonathan Ayite'yle prensipte anlaştı. Alanya'nın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahiplerinden olan 31 yaşındaki Togolu golcüyle imzaların an meselesi olduğu öğrenildi.
ÖZALAN'DAN FLAŞ İTİRAF
TFF 1. Lig lideri Eskişehirspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, kendisine Süper Lig'deki 3 takımdan teklif geldiğini ancak bu teklifleri kabul etmediğini söyledi. Özalan, "Bu onur verici bir şey. Ben Süper Lig'de teknik direktörlüğümü yapacağım. Onu da inşallah seneye Eskişehirspor'un başında yapacağım" ifadelerini kullandı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:46
- Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Toplam 4
Yorum
POYRAZ TFF biliyormusunuz burdan bir şey yazsam suç olur.60 yaşındayım bu yaşıma kadar bu kadar tarafını belli eden TFF yönetimi görmedim canınız
- Cezada ‘ölçü’ kaçtı!
Toplam 35
Yorum
BaK HeLe Ödeme gitsin Başkan bakalım ne yapacaklar bu taraftarda zamanında nasıl sahip çıktıysa yine çıkar takımına FB sahipsiz degil
- Galatasaray'dan Volkan Demirel çıkışı
Toplam 56
Yorum
POYRAZ Nuri kendi işine bak koçum senin haddinemi Volkanı eleştirmek .GS nin avukatlığını yapma en büyük kazığı onlardan yiyeceksiniz ozamanda seni
Diarra Elazığspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.