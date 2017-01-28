 Diarra Elazığspor’da – Fotomaç – 28 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Diarra ’da

    Diarra Elazığspor’da

    Transfer yasağını kaldıran Gakgoş, Antalyaspor’dan Senegalli golcü ile S.Liege’den Alpaslan Öztürk’ü renklerine bağladı.

    'de transfer yasağını kaldıran Elazığspor, boş durmuyor. Daha önce Ozan Tahtaişleyen, Aldin Cajic, Youssef Yeşilmen, Timur Bayram Özgöz, Ahmet Sabri Fener, Adem Alkaşi ve Lanre Kehinde'yi renklerine bağleyan Gakgoş, dün de; Antalyaspor'dan ayrılan Lamine Diarra ve Standard Liege'den orta saha Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı. Diarra ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlılar, 23 yaşındaki Alpaslan'ı da 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

    MALATYA'DA AYİTE HAREKATI
    Süper Lig'i hedefleyen Evkur Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor'da beklentileri karşılayamayan Jonathan Ayite'yle prensipte anlaştı. Alanya'nın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahiplerinden olan 31 yaşındaki Togolu golcüyle imzaların an meselesi olduğu öğrenildi.

    ÖZALAN'DAN FLAŞ İTİRAF
    TFF 1. Lig lideri Eskişehirspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, kendisine Süper Lig'deki 3 takımdan teklif geldiğini ancak bu teklifleri kabul etmediğini söyledi. Özalan, "Bu onur verici bir şey. Ben Süper Lig'de teknik direktörlüğümü yapacağım. Onu da inşallah seneye Eskişehirspor'un başında yapacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Diarra Elazığspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.