Denizli'de puanlar paylaşıldı

Bu skorla Denizlispor puanını 26'ya çıkardı. Adana Demirspor da 23 puana ulaştı.



MAÇTAN DAKİKALAR

33'üncü dakikada Denizlispor'un geliştirdiği atakta sol kanattan Keremcan'ın ortasına iyi yükselen Kappel'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

35'inci dakikada Adana Demirspor atağında Berkay'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Pote'nin kafayı vurdu. Kaleci Asil iki hamlede kontrol etti.

44'üncü dakikada Ziya, sol kanattan hareketlenen Yasin Ozan'ın önüne bıraktı. Topla ceza sahasına giren Yasin'in şutu auta gitti.

49'uncu dakikada Denizlispor atağında Burak'ın uzun pasıyla buluşan Kappel, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

67'nci dakikada Kappel'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Yasin Ozan vurdu, kaleci Ertuğrul'dan dönen topta yeniden topla buluşan Yasin Ozan'ın şutu yine Ertuğrul'da kaldı.

69'uncu dakikada konuk ekipten Berkay ceza sahası dışındaki Servan'ın önüne bıraktı, Servan'ın sert şutunda kaleci Asil Kaan kornere çeldi.

71'inci dakikada skor eşitlendi. Sol kanattan Serkan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Grbic topu ağlara gönderdi: 1-1.

82'nci dakikada Ziya'nın pasıyla buluşan Yasin 18 üzerinden vurdu, top yan direkten döndü.