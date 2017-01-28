 Çotanak vurgunu – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Çotanak vurgunu

    Çotanak vurgunu

    deplasmanında Isaac Promise’nin golüyle 3 puana uzanan , play-off yolunda rahat bir nefes aldı

    TFF 1. Lig'de 19'uncu haftanın açılış maçında Balıkesirspor deplasmanına çıkan , üst üste 3'üncü galibiyetini aldı: 1-0. 16'ncı haftadaki Denizli yenilgisi sonrası galibiyet serisine başlayan Çotanaklar, Isaac Promise'nin tek golüyle 3 puana uzanıp play-off yolunda yerini sağlamlaştırdı. Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. 76. dakikada Nijeryalı forvetin golüyle öne geçen Karadeniz ekibi, bu skoru 90 dakika sonunda koruyarak evine 3 puanla döndü. 30 puanla 5. sıradaki yerini koruyan Giresunspor, önümüzdeki hafta evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. 24 puanda kalan ise Göztepe deplasmanına çıkacak.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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