Kim tutar Eskişehir'i
TFF 1. Lig’de son üç maçından dokuz puan çıkaran Eskişehirspor zirveye iyice yerleşti. Yeni Malatya, Sivas ve Göztepe de yüksek bir motivasyonla yarışı sürdürüyor
Son üç maç 9 puan Eskişehirspor'u zirveye oturturken, rakipleri olan Yeni Malatya aynı süreçte 6, Göztepe 4, Sivasspor 5 ve son üç maçında Boluspor 1 puan toplayabildiler.
Bu sonuçlardan sonra kırmızı siyahlılar Yeni Malatyaspor ile aynı puanda olmasına rağmen ilk sıraya oturdu.
23 gol atılan haftada, Eskişehirspor- Balıkesirspor gol yağmuruna, heyecan kasırgasına sahne oldu. Ev sahibi takım müthiş taraftarlarını da arkasına alıp, attıkça coştu, coştukça attı. Ta ki 60.dakikaya kadar...
Bu dakikadan sonra Balıkesirspor'un müthiş temposu, isteği, maça 0-0'mış gibi asılması oyunu, keyifli bir hale soktu. 84'de durum 3-2 olunca, adeta nefesler tutuldu, heyecan Premier Lig seviyesine çıktı.
Maça ekstra bir 5-6 dakika daha eklense sonuç bambaşka olur, sevinen taraflar da değişebilirdi. İki takımı da tebrik ediyoruz...
İSTEDİĞİNİ ALDI
İlk yarıda Mersin'de oynanan maç kolay geçmiş, Yeni Malatya 3 golle 3 puana ulaşmıştı.Güney ekibi bilhassa maçı 60'da 1-1'e getirip üst üste pozisyona da girdi ama Serkan Tokat'ın penaltısı ile evine boynu bükük döndü.
Yeni Malatyaspor kazanmaya kazandı ama mağlup olmuşçasına bu maçı iyi analiz etmeli. Zirveye yakın olmak güzel ama kalıcı olmak için daha fazla gayret lazım.Tabii bir de çok çok iyi bir saha...
ÜMRANİYE MUTLU
İki teknik direktör performanslı takımın, başarı serisini sürdüreni Erkan Sözeri, yani Ümraniyespor tarafı oldu. Şanlıurfaspor ise Kemal Kılıç idaresinde ilk defa kaybetti.
YÜZÜ GÜLMÜYOR!
Önce -12 puan, sonra iade edilen 6 puan, yukarıyı kovalarken birden başka bir hedefe yoğunlaşmak.Vallahi Elazığspor'da futbolcuysanız işiniz zor. Kendisi gibi puan olarak tehlike hattı içindeki Manisaspor'la karşılaştılar.
Belli ki son üç maçını kazanamamış olmaları bordo beyazlıları strese sokmuş.1-0 öne geçen Manisaspor oldu.
Sonrasında 7 dakikada bulunan iki golle ikinci yarıda öne de geçtiler.
İşte tam bu skora hakim olma, kazanma isteği içindeyken, 82.dakikada Erman Bulucu ile skor 2-2'ye geldi.
Manisaspor'u da hafife almayalım.
Son 9 maçında sadece bir kez yenilmişler. Karafırtınalar'ın 'esmesi' yakındır.
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:18
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
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Yorum
çelik90 ya kusura bakmayın da; mehmet ekici fener'e gelmek istiyor ama ayrılırken de vefalı davranıp trabzonspor'a bir şeyler kazandırmak istiyor...burada ipler tamamen fenerbahçe ve mehmet ekici'nin elinde. isteseler sene sonu için imza atarlar, siz hala yok beşiktaş ile anlaştık kafasındasınız. burada mehmet'in iyi niyeti suistimal ediliyor.
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
alsın alsın gökhan inl.,tolgay,atiba,oguzhan,talisca,veli,necip bu kadar orta sahaya sahipken bir tane daha alsınlar.Sonra kulüpler neden batıyor?
- Mehmet Ekici transferinde Beşiktaş'la anlaştık
Toplam 26
Yorum
T.s61 Bu adamdan para kazanamasak para sen vericen başkan hiç kıvırma o zaman
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