Chibuike, İsrail’e gitti
Önce Samsunspor sonra da Denizlispor ile el sıkışan Chibuike'nin birden Hapoel Haifa takımına gidişinin nedeni ortaya çıktı.
Türkiye'de bir kaç menejere Türkiye hakları verdiği öğrenilen Chibuike kriz çıkınca Hapoel Haifa takımına gitti.
HASAN, ALTINORDU'DA
Altınordu, Hasan Kabze'yi transfer etti. İzmir temsilcisi, en son Sivasspor forması giyen Hasan Kabze ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, başkan Mehmet Özkan'a olan vefasını göstermek için imza attığını açıkladı.
HASAN, ALTINORDU'DA
Altınordu, Hasan Kabze'yi transfer etti. İzmir temsilcisi, en son Sivasspor forması giyen Hasan Kabze ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, başkan Mehmet Özkan'a olan vefasını göstermek için imza attığını açıkladı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
Chibuike, İsrail’e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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