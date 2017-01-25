 Chibuike, İsrail’e gitti – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    , İsrail’e gitti

    Chibuike, İsrail’e gitti

    Önce sonra da ile el sıkışan 'nin birden takımına gidişinin nedeni ortaya çıktı.

    Türkiye'de bir kaç menejere Türkiye hakları verdiği öğrenilen kriz çıkınca takımına gitti.

    HASAN, ALTINORDU'DA
    Altınordu, 'yi transfer etti. İzmir temsilcisi, en son Sivasspor forması giyen ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, başkan Mehmet Özkan'a olan vefasını göstermek için imza attığını açıkladı.
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:08
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