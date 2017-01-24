 TFF 1. Lig’de misafiriz – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    ’de misafiriz

    TFF 1. Lig’de misafiriz
    ekiplerinden 'un orta saha oyuncusu , ligde kendilerini misafir gibi gördüklerini belirterek, "Şampiyon olup yukarıya çıkmak istiyoruz. Bu takımın kalitesini herkes görüyor. İddialıyız" dedi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
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