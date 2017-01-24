TFF 1. Lig’de misafiriz
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kerim Avcı, ligde kendilerini misafir gibi gördüklerini belirterek, "Şampiyon olup yukarıya çıkmak istiyoruz. Bu takımın kalitesini herkes görüyor. İddialıyız" dedi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:05
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