Son söz Pote’den
Haftanın son maçında Samsunspor’u ağırlayan lacivert-siyahlılar, Pote’nin son dakika golüyle 3 puana uzandı.
TFF 1. Lig'de 18'inci haftanın kapanış maçında gülen taraf Adana Demirspor oldu: 1-0. Güney ekibi, evinde ağırladığı Samsunspor karşısında Mickael Pote'nin son dakika golüyle 3 puana uzandı. Karşılaşma boyunca Karadeniz ekibinin ataklarına kalesini kapatan lacivert-siyahlılar, 78'inci dakikada Onur Akbay'ın ikinci sarıdan kızarmasıyla sahada 10 kişi kaldı. 22 puanla 10'uncu sıraya yükselen Demirspor, play-off umutlarını sürdürdü. Yeni transferleri Brands ve Lumu'yu saha süren Samsun ise 11 puanda kaldı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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