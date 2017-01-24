 Son söz Pote’den – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Son söz Pote’den

    Son söz Pote’den

    Haftanın son maçında ’u ağırlayan lacivert-siyahlılar, Pote’nin son dakika golüyle 3 puana uzandı.

    'de 18'inci haftanın kapanış maçında gülen taraf oldu: 1-0. Güney ekibi, evinde ağırladığı Samsunspor karşısında Mickael Pote'nin son dakika golüyle 3 puana uzandı. Karşılaşma boyunca Karadeniz ekibinin ataklarına kalesini kapatan lacivert-siyahlılar, 78'inci dakikada Onur Akbay'ın ikinci sarıdan kızarmasıyla sahada 10 kişi kaldı. 22 puanla 10'uncu sıraya yükselen Demirspor, play-off umutlarını sürdürdü. Yeni transferleri Brands ve Lumu'yu saha süren Samsun ise 11 puanda kaldı.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
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