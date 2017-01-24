 Şanlıurfaspor’un serisi sona erdi – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    ’un serisi sona erdi

    Şanlıurfaspor’un serisi sona erdi

    'in 18. haftasında deplasmanda 'a 1-0 yenilen 'da, 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

    Sarı-yeşilli ekip, 12. haftanın ardından göreve gelen teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde çıktığı maçlarda ilk kez puan kaybetmiş oldu. Yönetim ise takıma moral verdi.

    GELECEĞE BAKACAĞIZ
    Başkanı , Ümraniye yenilgisine ilişkin, "Takımımız iyi bir performans yakalamıştı. Maalesef deplasmanda tahmin etmediğimiz bir tabloyla karşılaştık. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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