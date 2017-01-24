Şanlıurfaspor’un serisi sona erdi
TFF 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Şanlıurfaspor'da, 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Sarı-yeşilli ekip, 12. haftanın ardından göreve gelen teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde çıktığı maçlarda ilk kez puan kaybetmiş oldu. Yönetim ise takıma moral verdi.
GELECEĞE BAKACAĞIZ
Şanlıurfaspor Başkanı İsmail Bağıban, Ümraniye yenilgisine ilişkin, "Takımımız iyi bir performans yakalamıştı. Maalesef deplasmanda tahmin etmediğimiz bir tabloyla karşılaştık. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.
GELECEĞE BAKACAĞIZ
Şanlıurfaspor Başkanı İsmail Bağıban, Ümraniye yenilgisine ilişkin, "Takımımız iyi bir performans yakalamıştı. Maalesef deplasmanda tahmin etmediğimiz bir tabloyla karşılaştık. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:03
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