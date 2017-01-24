 Lucas Droppa imzayı attı – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    imzayı attı

    Lucas Droppa imzayı attı
    takımlarından Bandırmaspor, Çek oyuncu Lucas Droppa ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Rusya Premier Ligi takımlarından Tom Tomsk'tan transfer edilen Lucas Droppa, yeni takımında başırılı olacağını söyledi Başkan Erhan Elmastaş ise çok önemli bir ismi aldıklarını belirtti.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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