Fuat Çapa ile devam edeceğiz’
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un başkanı Necip Çarıkçı, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarına devam ettiklerini söyledi. 3-1 kaybedilen Sivaspor karşılaşmasının ardından konuşan Çarıkçı, "Üzücü bir 3 puan kaybettik ama hocamız ile ayrılmıyoruz. Hedef Süper Lig" şeklinde konuştu.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:04
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