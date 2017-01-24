 Fuat Çapa ile devam edeceğiz’ – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    ile devam edeceğiz’

    Fuat Çapa ile devam edeceğiz’
    TFF 1. Lig takımlarından 'un başkanı , teknik direktör ile yollarına devam ettiklerini söyledi. 3-1 kaybedilen Sivaspor karşılaşmasının ardından konuşan Çarıkçı, "Üzücü bir 3 puan kaybettik ama hocamız ile ayrılmıyoruz. Hedef Süper Lig" şeklinde konuştu.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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