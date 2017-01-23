Yiğido Bolu'yu avladı
‘Atamayana atarlar’ kuralını işleten kırmızı-beyazlılar, net fırsatları harcayan rakibini son yarım saatte yıktı. Kerim (2) ve Alim’in (k.k.) golleriyle şampiyonluk yarışını sürdürdü.
TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Sivasspor, Bolu engelini son yarım saatte bulduğu gollerle aştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Yiğido, 2'inci devrede 60'ta oyuna giren Kerim Avcı'yla maçın seyrini değiştirdi. Kerim oyuna girer girmez 61'te gol perdesini açtı. 69'da yine sahne alan 27 yaşındaki orta saha farkı ikiye taşıdı. Alim'in 81'deki ters kafa vuruşu ise Sivasspor'u zafer yolunda rahatlattı. Bolu'da 90'da Guido'nun golü sadece tabelayı değiştirdi. Yiğido yenilmezlik serisini 7'ye yükseltirken, Musa Sinan ve Poepon'la net fırsatları harcayıp eli boş dönen Bolu, son 4 maçta 3. yenilgisini aldı.
?İLHAN CAVCAV UNUTULMADI
Sivasspor, Boluspor maçında; Gençlerbirliği'nin vefat eden efsane başkanı İlhan Cavcav'ı unutmadı. Yiğidolar attıkları golden sonra posterini açtılar.
?İLHAN CAVCAV UNUTULMADI
Sivasspor, Boluspor maçında; Gençlerbirliği'nin vefat eden efsane başkanı İlhan Cavcav'ı unutmadı. Yiğidolar attıkları golden sonra posterini açtılar.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Yiğido Bolu'yu avladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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