 Yiğido Bolu'yu avladı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Yiğido Bolu'yu avladı

    Yiğido Bolu'yu avladı

    ‘Atamayana atarlar’ kuralını işleten kırmızı-beyazlılar, net fırsatları harcayan rakibini son yarım saatte yıktı. Kerim (2) ve Alim’in (k.k.) golleriyle şampiyonluk yarışını sürdürdü.

    TFF 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından , Bolu engelini son yarım saatte bulduğu gollerle aştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Yiğido, 2'inci devrede 60'ta oyuna giren Kerim Av'yla maçın seyrini değiştirdi. Kerim oyuna girer girmez 61'te gol perdesini açtı. 69'da yine sahne alan 27 yaşındaki orta saha farkı ikiye taşıdı. Alim'in 81'deki ters kafa vuruşu ise Sivasspor'u zafer yolunda rahatlattı. Bolu'da 90'da Guido'nun golü sadece tabelayı değiştirdi. Yiğido yenilmezlik serisini 7'ye yükseltirken, Musa Sinan ve Poepon'la net fırsatları harcayıp eli boş dönen Bolu, son 4 maçta 3. yenilgisini aldı.

    ?İLHAN CAVCAV UNUTULMADI
    Sivasspor, maçında; Gençlerbirliği'nin vefat eden efsane başkanı İlhan Cavcav'ı unutmadı. Yiğidolar attıkları golden sonra posterini açtılar.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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