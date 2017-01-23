 İşitme engelliye protokol – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    İşitme engelliye protokol

    İşitme engelliye protokol
    Çirkin ve kötü tezahürat cezası mağduru işitme ve konuşma engelli Sivasspor taraftarı , Bolu maçını oğluyla protokol tribününden izlemenin mutluluğunu yaşadı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak engelli taraftarın protokol tribününde misafir edilmesini rica etmişti.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:51
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