İşitme engelliye protokol
Çirkin ve kötü tezahürat cezası mağduru işitme ve konuşma engelli Sivasspor taraftarı İlhan Biçer, Bolu maçını oğluyla protokol tribününden izlemenin mutluluğunu yaşadı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak engelli taraftarın protokol tribününde misafir edilmesini rica etmişti.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
İşitme engelliye protokol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.