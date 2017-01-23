 Göztepe’ye 90+ şoku – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    ’ye 90+ şoku

    Göztepe’ye 90+ şoku

    Büyükşehir Gaziantep karşısında uzatmalara 2-1 önde giren İzmir temsilcisi, son saniyelerde gelen penaltı golüyle yıkıldı. Muhammet Reis’in penaltı golüne; Tayfur ve Jahovic ile karşılık veren Göz-Göz’e son darbe yine Reis’ten geldi.

    Geçen hafta evinde Denizlispor'a yenilerek liderlik koltuğunu kaybeden 'ye bir darbe de Büşükşehir Gaziantep'ten geldi: 2-2... Seyircisi önünde oynadığı maçın 27. dakikasında Muhammet Reis'in penaltısıyla ilk yarıyı 1-0 geride kapayan sarı-kırmızılılar, 50'de Tayfur ile skora denge getirdi. 75'te Jahovic'in penaltısıyla öne geçti: 2-1. Muhammet Reis'in 90+6'da gelen penaltı golünün santrası da yapılmadı: 2-2.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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