Göztepe’ye 90+ şoku
Büyükşehir Gaziantep karşısında uzatmalara 2-1 önde giren İzmir temsilcisi, son saniyelerde gelen penaltı golüyle yıkıldı. Muhammet Reis’in penaltı golüne; Tayfur ve Jahovic ile karşılık veren Göz-Göz’e son darbe yine Reis’ten geldi.
Geçen hafta evinde Denizlispor'a yenilerek liderlik koltuğunu kaybeden Göztepe'ye bir darbe de Büşükşehir Gaziantep'ten geldi: 2-2... Seyircisi önünde oynadığı maçın 27. dakikasında Muhammet Reis'in penaltısıyla ilk yarıyı 1-0 geride kapayan sarı-kırmızılılar, 50'de Tayfur ile skora denge getirdi. 75'te Jahovic'in penaltısıyla öne geçti: 2-1. Muhammet Reis'in 90+6'da gelen penaltı golünün santrası da yapılmadı: 2-2.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
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Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Göztepe’ye 90+ şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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