Dört dörtlük Ümraniyespor
Kupada Son 16’ya kalan TFF 1. Lig’in yenisi Ümraniyespor, ligde de 5 maçtır yenilmeyen Şanlıurfa’yı devirdi 4’te 4 yaptı.
Geçen hafta zemin bozukluğu nedeniyle evindeki Balıkesir maçı ertelenen Ümraniye, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ş.Urfa'yı Beleck'in golüyle yendi. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 7 yaptı. Şaban'ın kırmızısıyla 10 kişi kalan Urfa ise 5 maç sonra yenilgiyle tanıştı
'SAYGI DUYULACAK İŞLER'
Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımının hedefleri doğrultusunda büyük adımlar attıklarını söyledi. Sözeri, "Saygı duyulması gereken işlere imza atıyoruz. Çıkışımız devam ediyor. Hem kupada hem ligde saygı duyulacak bir performans sergiliyoruz. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
'SAYGI DUYULACAK İŞLER'
Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımının hedefleri doğrultusunda büyük adımlar attıklarını söyledi. Sözeri, "Saygı duyulması gereken işlere imza atıyoruz. Çıkışımız devam ediyor. Hem kupada hem ligde saygı duyulacak bir performans sergiliyoruz. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Dört dörtlük Ümraniyespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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