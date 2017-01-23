 Dört dörtlük Ümraniyespor – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Dört dörtlük

    Dört dörtlük Ümraniyespor

    Kupada Son 16’ya kalan TFF 1. Lig’in yenisi , ligde de 5 maçtır yenilmeyen Şanlıurfa’yı devirdi 4’te 4 yaptı.

    Geçen hafta zemin bozukluğu nedeniyle evindeki Balıkesir maçı ertelenen Ümraniye, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ş.Urfa'yı Beleck'in golüyle yendi. Son 7 maçta 6. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 7 yaptı. Şaban'ın kırmızısıyla 10 kişi kalan Urfa ise 5 maç sonra yenilgiyle tanıştı

    'SAYGI DUYULACAK İŞLER'
    Teknik Direktörü Erkan Sözeri, takımının hedefleri doğrultusunda büyük adımlar attıklarını söyledi. Sözeri, "Saygı duyulması gereken işlere imza atıyoruz. Çıkışımız devam ediyor. Hem kupada hem ligde saygı duyulacak bir performans sergiliyoruz. Hedeflerimize doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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