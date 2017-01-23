 Deplasmanda bileği bükülmüyor – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Deplasmanda bileği bükülmüyor

    Deplasmanda bileği bükülmüyor

    , ’dan da puan aldı. 4 maçtır kaybetmeyen Horoz, deplasmanda son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı.

    'a deplasmanda yan bakılmıyor. Yeşil-siyahlılar, ligin yenisi Bandırma'dan da puan almayı başardı. Bandırma'da Atabey net fırsatları harcarken, Gökhan Karadeniz de 84'te direği geçemedi. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Ege ekibi, deplasmanda da son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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