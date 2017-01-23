Deplasmanda bileği bükülmüyor
Denizlispor, Bandırmaspor’dan da puan aldı. 4 maçtır kaybetmeyen Horoz, deplasmanda son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberliğe imza attı.
Denizlispor'a deplasmanda yan bakılmıyor. Yeşil-siyahlılar, ligin yenisi Bandırma'dan da puan almayı başardı. Bandırma'da Atabey net fırsatları harcarken, Gökhan Karadeniz de 84'te direği geçemedi. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Ege ekibi, deplasmanda da son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
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Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Deplasmanda bileği bükülmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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