 Beyaz sayfa açacaklar – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    Beyaz sayfa açacaklar

    Beyaz sayfa açacaklar
    TFF 1'inci Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak kötü sonuçlar sonrası zirveden uzaklaşan , bugün evinde oynayacağı maçıyla beyaz sayfa açmak istiyor. 5 maçtır kazanamayan Demirspor'da Teknik Direktör , "Adana Demirspor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz" dedi.
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:50
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