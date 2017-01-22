 Yeni Malatyaspor zirveden kopmuyor – Fotomaç – 22 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    zirveden kopmuyor

    Yeni Malatyaspor zirveden kopmuyor

    Sahasında Mersin İdmanyurdu'nu konuk eden Doğu ekibi, İrfan ve Pereira'nın golleriyle zafere uzandı, lider Es Es'le aynı puana ulaştı.

    Ligin son sırasına demir atan Mersin'i konuk eden Evkur Yeni Malatya sahadan 2-1 galip ayrıldı. İrfan'ın 7. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 61'de Sinan'a engel olamadı. Son sözü 64'te Pereira penaltı golüyle söyledi ve Doğu ekibini galibiyete taşıdı. Yeni Malatyaspor bu sonuçla lider Eskişehirpor ile birlikte puanını 34 yaptı.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni Malatyaspor zirveden kopmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.