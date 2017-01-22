Yeni Malatyaspor zirveden kopmuyor

Sahasında Mersin İdmanyurdu'nu konuk eden Doğu ekibi, İrfan ve Pereira'nın golleriyle zafere uzandı, lider Es Es'le aynı puana ulaştı.

Ligin son sırasına demir atan Mersin'i konuk eden Evkur Yeni Malatya sahadan 2-1 galip ayrıldı. İrfan'ın 7. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 61'de Sinan'a engel olamadı. Son sözü 64'te Pereira penaltı golüyle söyledi ve Doğu ekibini galibiyete taşıdı. Yeni Malatyaspor bu sonuçla lider Eskişehirpor ile birlikte puanını 34 yaptı.