Yeni Malatyaspor zirveden kopmuyor
Sahasında Mersin İdmanyurdu'nu konuk eden Doğu ekibi, İrfan ve Pereira'nın golleriyle zafere uzandı, lider Es Es'le aynı puana ulaştı.
Ligin son sırasına demir atan Mersin'i konuk eden Evkur Yeni Malatya sahadan 2-1 galip ayrıldı. İrfan'ın 7. dakikadaki golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 61'de Sinan'a engel olamadı. Son sözü 64'te Pereira penaltı golüyle söyledi ve Doğu ekibini galibiyete taşıdı. Yeni Malatyaspor bu sonuçla lider Eskişehirpor ile birlikte puanını 34 yaptı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
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UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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