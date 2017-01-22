Rakipsiz Es-Es
Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz hafta olduğu gibi averajla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Balıkesirspor’u ağırlayan Alpay Özalan’ın öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Eskişehir rüzgarı devam ediyor... Sahasında dün Balıkesirspor'u konuk eden kırmızı-siyahlılar rakibine şans tanımadı, son 3 maçını da kazandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Es Es, 15. dakikada Ofoedu'nun golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 59'da ve 61'de sahneye çıkan Bruno farkı 3'e çıkardı. 80'de Abdulkadir konuk takımın ilk golünü atarken, 85'te Burak Çalık skoru belirleyen golü attı: 3-2. Puanını 34'e çıkaran Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta olduğu gibi averaj farkıyla zirvedeki yerini korumayı başardı.
'DAHA İYİ OLACAĞIZ'
Balıkesirspor galibiyetinin ardından Eskişehirspor'da basının karşısına çıkan isim Mehmet Tezcan'dı. Es-Es'in kaleci antrenörü, kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyip, "Son 10 dakikada yaptığımız hataları bundan sonra tekrarlamamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz ve bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız" dedi.
'DAHA İYİ OLACAĞIZ'
Balıkesirspor galibiyetinin ardından Eskişehirspor'da basının karşısına çıkan isim Mehmet Tezcan'dı. Es-Es'in kaleci antrenörü, kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyip, "Son 10 dakikada yaptığımız hataları bundan sonra tekrarlamamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz ve bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız" dedi.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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