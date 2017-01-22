 Rakipsiz Es-Es – Fotomaç – 22 Ocak 2017
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    22 Ocak 2017, Pazar
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    Rakipsiz Es-Es

    Rakipsiz Es-Es

    Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz hafta olduğu gibi averajla liderlik koltuğundaki yerini korudu. ’u ağırlayan Alpay Özalan’ın öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

    Eskişehir rüzgarı devam ediyor... Sahasında dün Balıkesirspor'u konuk eden kırmızı-siyahlılar rakibine şans tanımadı, son 3 maçını da kazandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Es Es, 15. dakikada Ofoedu'nun golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 59'da ve 61'de sahneye çıkan Bruno farkı 3'e çıkardı. 80'de Abdulkadir konuk takımın ilk golünü atarken, 85'te Burak Çalık skoru belirleyen golü attı: 3-2. Puanını 34'e çıkaran Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta olduğu gibi averaj farkıyla zirvedeki yerini korumayı başardı.

    'DAHA İYİ OLACAĞIZ'
    galibiyetinin ardından 'da basının karşısına çıkan isim Mehmet Tezcan'dı. Es-Es'in kaleci antrenörü, kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyip, "Son 10 dakikada yaptığımız hataları bundan sonra tekrarlamamalıyız. Şampiyon olmak istiyoruz ve bundan sonraki maçlarda daha iyi olacağız" dedi.
    1. 22 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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