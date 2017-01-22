Ne Elazığspor ne Manisaspor
Atatürk Stadı’nda dün gol düellosu vardı. Ege ekibi öne geçti, ev sahibi pes etmedi. 90 dakika sonunda taraflar birer puana yetindi.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında gülen olmadı. Manisa 8. dakikada Bahattin'le öne geçti. Elazığ 55'te Tom ile eşitliği sağladı. 62'de de Cajic ile skoru 2-1'e getiren Gakgoşlar, 83'te Erman'ın golüne engel olamadı: 2-2 Bu sonucun ardından Elazığ puanını 15'e çıkarırken, Manisaspor da 14 puana ulaştı.
- 22 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
HASAN rahmetli özhan canaydın ali aydın a hakemliği nasıl bıraktırdıysa bu yönetim cüneyt çakır a hakemliği bıraktırsın.hoca istifa.
- G.Saray'ın bileği 'BÜK'üldü
Toplam 40
Yorum
UA CÜNEYT ÇAKIR SAYEESİNDE TAKIM YENİLDİ YA HOCA HİÇMİ SUÇU YOK.HOCA İSTİFA.
- "Türkiye'de hakemlik şansı kalmamıştır"
Toplam 52
Yorum
HAKKI CÜNEYT ÇAKIR İSTİFA ETMEN LAZIM ADAMSAN.
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