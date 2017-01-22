Ne Elazığspor ne Manisaspor

Atatürk Stadı’nda dün gol düellosu vardı. Ege ekibi öne geçti, ev sahibi pes etmedi. 90 dakika sonunda taraflar birer puana yetindi.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında gülen olmadı. Manisa 8. dakikada Bahattin'le öne geçti. Elazığ 55'te Tom ile eşitliği sağladı. 62'de de Cajic ile skoru 2-1'e getiren Gakgoşlar, 83'te Erman'ın golüne engel olamadı: 2-2 Bu sonucun ardından Elazığ puanını 15'e çıkarırken, Manisaspor da 14 puana ulaştı.