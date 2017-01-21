Manisaspor puanı Erman'la kurtardı

Maçın 56. dakikasında Elazığspor'da kazanılan penaltı atışını Tom, gole çevirdi ve maça denge geldi: 1-1

Ev sahibi takım 63. dakikada ise Aldin Cajic ile geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Son 10 dakikaya bu skorla girilirken Manisaspor 83. dakikada Erman Bulucu ile bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Manisaspor'da Emre Öztürk 90. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakika Manisasporr atağında ceza sahasına yapılan ortada Bahattin, göğsüyle düzeltiği topu şık vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.

18'inci dakika Elazığspor'da Tom'un kullandığı kornerde atışında, ceza alanı içersinde bulunan Çağrı'nın kafa şutunda top az farkla auta çıktı.

54'üncü dakika Elazığspor atağında ceza alanı içersinde Timur'un Erman tarafından düşürülmesine hakem penaltı noktasını gösterdi. Tom'un kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

62'nci dakikada Elazığspor atağında Kehinde'nin vuruşunda defanstan seken top Cajic'in önünde kaldı. Cajic'in vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

77'nci dakika Elazığspor atağında Tom Kaleyi cepheden gören bir yerden sert vuruşunda kaleci İsmail Şahmalı, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

82'nci dakikada Manisaspor atağında ceza alanı içersine gelişen karambolde yükselen Erman topu kafayla ağlarla buluşturdu: 2-2.

89'uncu dakika Emre, vakit geçirmeye yönelik topa vurması sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.