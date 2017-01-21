Fethi Sekin’in kabrine ziyaret
Manisaspor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Elazığspor maçı için gittikleri Elazığ'da, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti. Sekin'in kendisini feda ettiğini belirten Karafırtınalar, Fethi Sekin bir kahramandır. Kendisine minnettarız" dedi.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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