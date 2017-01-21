 Fethi Sekin’in kabrine ziyaret – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    ’in kabrine ziyaret

    Fethi Sekin’in kabrine ziyaret
    'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Elazığspor maçı için gittikleri Elazığ'da, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru 'in kabrini ziyaret etti. Sekin'in kendisini feda ettiğini belirten Karafırtınalar, Fethi Sekin bir kahramandır. Kendisine minnettarız" dedi.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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