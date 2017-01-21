Evkur Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 18. haftasında sahasında Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan İrfan Başaran'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

19. dakikada Caner Arıcı'nın ara pasında topla buluşan Amutu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41. dakikada orta sahada topla buluşan Pereira'nın üst üste çalımlarla ceza yayına yaklaşıp vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

54. dakikada Caner Arıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Amutu'nun kafa vuruşunda kaleci topu son anda parmakları ile çeldi.

61. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Sinan Kaloğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-1

64. dakikada Amutu ceza sahası içinde düşürüldü. Kazanılan penaltıyı Pereira, filelere gönderdi. 2-1

