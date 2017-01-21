 Evkur Yeni Malatyaspor evinde kazandı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Evkur Yeni Malatyaspor evinde kazandı

    Evkur Yeni Malatyaspor evinde kazandı

    Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’in 18. haftasında sahasında Mersin İdmanyurdu’nu 2-1 mağlup etti.

    Maçtan dakikalar
    7. dakikada ceza sahasını karşıdan gören bir noktadan İrfan Başaran'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0
    19. dakikada Caner Arıcı'nın ara pasında topla buluşan Amutu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
    41. dakikada orta sahada topla buluşan Pereira'nın üst üste çalımlarla ceza yayına yaklaşıp vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
    54. dakikada Caner Arıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Amutu'nun kafa vuruşunda kaleci topu son anda parmakları ile çeldi.
    61. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Sinan Kaloğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-1
    64. dakikada Amutu ceza sahası içinde düşürüldü. Kazanılan penaltıyı Pereira, filelere gönderdi. 2-1
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Evkur Yeni Malatyaspor evinde kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.