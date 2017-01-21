 Es Es evinde kazandı – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Es Es evinde kazandı

    Es Es evinde kazandı

    TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Balıkesirspor'u 3-2 mağlup etti.

    Maçtan Dakikalar
    14. dakikada Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta top sol direğe çarparak auta çıktı.
    15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ofoedu'nun çalımlarla ceza sahasına girerek vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
    45. dakikada Erkan Zengin'in köşe atışında Bekamenga ceza sahası içerisinde Ramazan Övüç'ü düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
    45+1. dakikada Erkan Zengin'in penaltı atışında meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
    59. dakikada sol kanatta topla buluşan Erkan Zengin'in ortasında ceza sahası içinde Bruno kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
    61. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında Bruno, kafayla topu ağlara yolladı. 3-0
    80. dakikada köşe atışından gelen topa ceza sahası içinde iyi yükselen Abdulkadir kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
    85. dakikada ceza sahasına doğru hareketlenen Abulkadir'in aşırtma vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Burak Çalık tamamladı. 3-2

    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:38
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