Es Es evinde kazandı
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde ağırladığı Balıkesirspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
14. dakikada Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta top sol direğe çarparak auta çıktı.
15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ofoedu'nun çalımlarla ceza sahasına girerek vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada Erkan Zengin'in köşe atışında Bekamenga ceza sahası içerisinde Ramazan Övüç'ü düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada Erkan Zengin'in penaltı atışında meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
59. dakikada sol kanatta topla buluşan Erkan Zengin'in ortasında ceza sahası içinde Bruno kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
61. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında Bruno, kafayla topu ağlara yolladı. 3-0
80. dakikada köşe atışından gelen topa ceza sahası içinde iyi yükselen Abdulkadir kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
85. dakikada ceza sahasına doğru hareketlenen Abulkadir'in aşırtma vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Burak Çalık tamamladı. 3-2
14. dakikada Erkan Zengin'in kullandığı serbest vuruşta top sol direğe çarparak auta çıktı.
15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ofoedu'nun çalımlarla ceza sahasına girerek vuruşunda top kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-0
45. dakikada Erkan Zengin'in köşe atışında Bekamenga ceza sahası içerisinde Ramazan Övüç'ü düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada Erkan Zengin'in penaltı atışında meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
59. dakikada sol kanatta topla buluşan Erkan Zengin'in ortasında ceza sahası içinde Bruno kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
61. dakikada Kaan Kanak'ın soldan ortasında Bruno, kafayla topu ağlara yolladı. 3-0
80. dakikada köşe atışından gelen topa ceza sahası içinde iyi yükselen Abdulkadir kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1
85. dakikada ceza sahasına doğru hareketlenen Abulkadir'in aşırtma vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Burak Çalık tamamladı. 3-2
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
- De Jong’a talip çıktı
Toplam 15
Yorum
can ver gitsin. tolgaymıs selcuk mus Nigel de Jong. muş bunlar oynamayan adamlar kuru kalabalıklar.
- Caceres'te sıcak gelişmeler
Toplam 7
Yorum
herşeye rağmen BÜTÜN OLUMLUSLUKLARA RAĞMEN HERŞEY DÜZELİCEK GELECEK SENE BU YÖNETİM DAHA İYİ İŞLER YAPACAKTİR KİMSE BU YÖNETİME LAF ETMESİN.
- 'Caceres' transferinde flaş gelişme
Toplam 8
Yorum
Ça ça çaçares Otel değil Ts sakat adamı alıp yatarak para kazandıramazsınız. Yönetim almamakla haklı bence.
Es Es evinde kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.